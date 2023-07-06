Минск, 6 июля, 2023, 11:21 — ИА Регнум. Сформировавшегося после Второй мировой войны миропорядка больше не существует, заявил 6 июля президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с представителями иностранных и белорусских СМИ.

Илья Питалев/РИА Новости Президент Белоруссии Александр Лукашенко

По его словам, мир «просто ошалел, сошёл с ума».

«Миропорядок, который существовал после страшной Второй мировой войны, он не существует», — сказал Лукашенко.

Он добавил, что это произошло благодаря «тем играм, которые затеяли крупные страны нашей планеты».

Как сообщало ИА Регнум, ранее Лукашенко заявил, что угроза возникновения нового глобального конфликта никогда ещё не была так близка, как сейчас.

В данный момент Белоруссия и весь остальной мир переживают очень сложный период в своей истории, отметил он.