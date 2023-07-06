Пекин, 6 июля, 2023, 11:25 — ИА Регнум. Китай ввёл экспортный контроль в отношении галлия и германия, которые нужны для производства полупроводников, для поддержания национальной безопасности. Об этом 6 июля заявила официальный представитель Минкоммерции КНР Шу Цзюэтин на брифинге.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Товары, связанные с галлием и германием, имеют выраженные свойства двойного назначения и могут использоваться как в военных, так и в гражданских целях», — пояснила Шу Цзюэтин, добавив, что международная практика предусматривает введение контроля за экспортом таких товаров.

По её словам, целью экспортного контроля является то, чтобы поддерживать национальную безопасность и лучше выполнять международные обязательства.

Как передавало ИА Регнум, министерство коммерции Китая ранее сообщило, что с 1 августа 2023 года начнут действовать меры экспортного контроля на галлий и германий, которые используются в том числе при производстве чипов.

Администрация президента США Джо Байдена готовится ограничить доступ китайских предприятий к услугам облачных вычислений, предоставляемым американскими компаниями. Среди компаний, которые, скорее всего, будут вынуждены получать правительственное разрешение на предоставление услуг, могут оказаться Microsoft и Amazon.

Газета Financial Times уже пишет, что администрация президента рассматривает возможность введения новых ограничений на экспорт в КНР чипов для сферы искусственного интеллекта. Таким образом американские власти рассчитывают затруднить поступление на китайский рынок технологий, имеющих в том числе и военное назначение, отмечает издание.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал отвечать на вопрос, прибегнет ли Москва к вводу ограничений на экспорт галлия и германия, как это сделал Китай.