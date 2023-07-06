Москва, 6 июля, 2023, 11:18 — ИА Регнум. Двух актёров ГИТИСа задержали в саду «Эрмитаж» в Москве. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

Кадр из видео Актеры Сергей Занемонец (слева) и Роман Шиханов (справа)

По его словам, на участников большой компании начинающих актёров и актрис напали неизвестные, когда они отмечали день рождения одного из коллег. После драки полиции удалось задержать только двух актёров, другие участники потасовки сбежали.

Ночью 28 июня в полицию сообщили о массовой драке в парке культуры Сад «Эрмитаж» на улице Каретный ряд в Тверском районе столицы. На место происшествия направили сразу два наряда полиции. Но к моменту их прибытия в парке было уже спокойно. Полицейские нашли звонившего и опросили. Парень показал место, где произошла драка, и указал на тех, кто, по его словам, дрался. У одного из них был свежий синяк под глазом.

«Были опрошены все присутствующие. Компания рассказала, что отмечала день рождения студента ГИТИСа актера Романа Шиханова. Именно у него и был фингал под глазом. В итоге полиция задержала и отвезла в отдел именинника и его друга с режиссерского факультета Сергея Занемонеца. На обоих составили административные протоколы по статье «мелкое хулиганство». Полиция разыскивает других участников драки», — рассказал собеседник.

Сергей Занемонец рассказал журналистам ИА Регнум, что вообще не присутствовал на месте во время потасовки, и утверждает, что его задержали неправомерно.

«Я участник всех спектаклей в ГИТИСе, со многими ребятами из вуза мы часто пересекаемся. Вот и тут были знакомые оттуда. Я не знаю, из-за чего начался конфликт, он случился между малознакомыми мне людьми. Саму драку я не видел. В это время я ходил домой за бутылкой водки вместе со своей подругой. Мы вернулись в тот момент, когда уже всё закончилось и приехали сотрудники полиции. Мне сказали, что была массовая драка», — объяснил Сергей Занемонец.

Другой задержанный Роман Шиханов вернулся домой после празднования дня рождения с синяками на лице. Но телесные повреждения своим родителям он объяснил случайной травмой на репетиции.

«Про драку он мне ничего не рассказал, в тот день он вернулся с синяком под глазом, но сказал, что его случайно ударили на репетиции. Знаю, что в парке «Эрмитаж» целая группа ГИТИСа отмечали день рождения Ромы. Там было человек 15, но в основном — девочки», — говорит мама Романа Шиханова.

Женщина убеждена, что её сын не мог стать зачинщиком драки. По её словам, парень положительно характеризуется и получает именную стипендию партнёра и друга ГИТИСа Станислава Каспарова.