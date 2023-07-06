Магнитогорск, Челябинская область, 6 июля, 2023, 10:52 — ИА Регнум. В Магнитогорске Челябинской области с отравлением были госпитализированы 25 человек, которые ели шаурму в кафе «Хорошее место». Об этом 6 июля сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный Минздрав.

Евгений Одиноков/РИА Новости

«В медучреждения Магнитогорска госпитализированы 23 взрослых и двое детей с признаками острой кишечной инфекции», — говорится в сообщении.

Там добавили, что состояние всех госпитализированных стабильно, все они находятся под медицинским наблюдением.

Также сообщается, что сотрудники «Хорошего места» отстранены от работы до окончания лабораторных исследований.

Как сообщало ИА Регнум, 3 июля в селе Куанда Каларского округа Забайкальского края местные жители обратились за медицинской помощью, по предварительной версии, после употребления в пищу дикого мяса.

Ситуация находится на контроле местных властей. Госветслужба Забайкалья принимает необходимые меры по предупреждению распространения заболевания.