Донецк, 6 июля, 2023, 10:29 — ИА Регнум. Вооружённые силы России сумели продвинуться на 300 м по лесопосадкам на угледарском направлении, заявил 6 июля врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

РИА Новости Танки Т-90-М «Прорыв» ВС России

«Продвинулись ребята по лесопосадкам на 300 м. Это сейчас на одном из самых сложных направлений — это угледарское», — сказал он в эфире телеканала «Соловьев Live».

Врио главы ДНР также отметил, что продвижение ВС России состоялось несмотря на активные действия ВСУ.

«Тоже поймали противника на контратаке», — заключил Пушилин.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Пушилин заявил, что село Клещеевка, расположенное к югу от Артёмовска, полностью контролируют российские войска.

Обстановка в этом населённом пункте всегда напряжённая. Противник в ходе очередных действий подошёл достаточно близко, но российские военнослужащие ответили грамотно, добавил он.