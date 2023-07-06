Москва, 6 июля, 2023, 10:42 — ИА Регнум. Режим плавающего курса рубля и таргетирования инфляции показали эффективность как во время кризисов, так и в спокойный период, при этом низкая инфляция пока ещё не стала якорем экономики, к этому необходимо стремиться. Об этом заявила глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина в ходе Финансового конгресса Банка России.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Мы приходим к выводу, что тот режим денежно-кредитной политики — таргетирование инфляции и плавающий курс — он показывает свою эффективность как во время кризисов, так и в спокойные времена, как в период острых шоков, так и в период структурной трансформации, которую мы сейчас переживаем. Пока низкая, предсказуемая инфляция не стала ещё полноценным якорем для экономики. Нам к этому надо двигаться», — заявила она.

Как передавало ИА Регнум, Набиуллина также отметила, что движение курса рубля сейчас во многом зависит от динамики внешней торговли, плавающий курс положительно влияет на экономику. Она отметила, что положительный текущий счёт в первом квартале этого года упал в пять раз в сравнении с прошлогодним пиком. Поэтому плавающий курс под влиянием внешней торговли меняется, но это — благо, позволяющее экономике легче абсорбировать внешние шоки.

Набиуллина 21 июня заявила, что российская экономика близка к восстановлению до уровня экономической активности конца 2021 года. Она отметила, что хотя худшие прогнозы не оправдались, это не значит, что испытания позади.

По её словам, сейчас регулятор может больше уделять времени не оперативному реагированию на вызовы, а своим долгосрочным приоритетам, один из которых — финансовое просвещение граждан.

Ранее Набиуллина сообщала, что происходит изменение конфигурации мировой экономики. Это приведёт к замедлению технологического прогресса. По прогнозу главы Центробанка, это нужно учитывать во внешней и внутренней политике, многие государства уже начали активно проводить политику импортозамещения, а также возвращают производства на свою территорию.

Ослабление рубля вынуждает импортёров алкогольных напитков в июле повысить цены. Газета «Коммерсантъ» написала, что импортные алкогольные напитки могут подорожать на 10%, это, считают эксперты, негативно скажется на спросе в условиях рекордного объёма импорта спиртного в Россию. По мнению участников рынка, местные производители вряд ли смогут воспользоваться данной ситуацией.

Курс доллара поднялся выше 92 рублей, евро — выше 100 рублей впервые с марта 2022 года.