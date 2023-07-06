Киев, 6 июля, 2023, 10:08 — ИА Регнум. Представители заповедника «Киево-Печерская лавра» совместно с силовиками взломали замки и опечатали корпус, в котором располагалась резиденция предстоятеля канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом 6 июля сообщила пресс-служба УПЦ.

Стрингер/РИА Новости

Отмечается, что в Киеве-Печерской лавре представители заповедника с помощью силовиков опломбируют постройки монастыря.

Так, утром 6 июля были сломаны замки и опечатан 70-й корпус, в котором находилась резиденция предстоятеля УПЦ.

Силовики перекрыли проход по территории обители в нескольких местах и силой оттащили верующих от дверей корпуса 69, пояснили в пресс-службе.

«Юристы лавры отмечают, что выселение монахов, безосновательное опломбирование и ограничение доступа к помещениям содержит признаки совершения уголовного преступления», — говорится в сообщении.

Уточняется, что адвокат монастыря призвал правоохранительные органы не содействовать противоправным действиям заповедника и не становиться соучастниками преступления.

Как передавало ИА Регнум, председатель Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям с обществом и СМИ Владимир Легойда 1 июля назвал решение министерства культуры Украины о выселении монахов из Киево-Печерской лавры произволом и террором. Он сравнил это с гонениями 1920–1930 годов. Легойда отметил, что ранее подобные события хотя бы осуждал Запад, но сейчас он хранит молчание, которое можно рассматривать как поддержку. Он указал, что каноничную украинскую церковь рассматривают как врага из-за общего духовного наследия с Россией.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3817845" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> В Киево-Печерской лавре опечатали резиденцию предстоятеля УПЦ

В марте 2023 года начался процесс изгнания монахов из Киево-Печерской лавры. Власти Украины заявили, что в обители могут остаться монахи, которые перейдут в раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ).

В России действия Киева назвали репрессиями против УПЦ, МИД призвал международные организации повлиять на Украину. В ходе выселения начались стычки прихожан и священнослужителей с представителями киевского режима и провокаторами.

1 мая на территорию лавры прибыла комиссия минкультуры Украины, чтобы описать имущество.

Позже стало известно, что управление Киево-Печёрской лаврой собираются передать патриарху Константинопольскому Варфоломею. Его представители уже предлагали передать обитель в управление в 2022 году, но сейчас тема снова стала актуальна. Вместе с тем Киев продолжил давление на верующих и священнослужителей — им начали выдавать повестки.

В ответ на это министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что получающий финансирование из США Варфоломей делает всё, чтобы развалить православие.