Тюмень, 6 июля, 2023, 10:01 — ИА Регнум. Сотрудники ФСБ задержали в Тюменской области националистов, планировавших теракт по заданию украинских военизированных формирований, сообщили 6 июля в Центре общественных связей ФСБ.

Иван Шилов ИА REGNUM

Отмечается, что сторонники националистической идеологии были гражданами России, которые по заданию представителей украинских военизированных формирований готовили на территории Тюменской области преступление террористического характера.

При задержании на месте готовящегося теракта один из них оказал вооружённое сопротивление и был нейтрализован.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3817843" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> ФСБ предотвратила теракт в Тюменской области

На месте был обнаружен пистолет Макарова со снаряжёнными патронами и готовое к применению самодельное взрывное устройство. Возбуждены уголовные дела.

Как сообщало ИА Регнум, сотрудники Федеральной службы безопасности предотвратили теракт на объекте энергетики Сахалина, был задержан сторонник украинских националистов.

ФСБ задержала причастного к противоправной деятельности гражданин России 1980 года рождения, который является сторонником украинского неонацизма.