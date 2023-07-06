Кемерово, 6 июля, 2023, 09:51 — ИА Регнум. Продолжительность рабочей недели в России растёт из-за дефицита кадров, сообщил 6 июля министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков во время рабочей поездки в Кемеровскую область.

Пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков

При больших объёмах заказов предприятия предлагают сотрудникам работать больше в течение дня за дополнительную плату или переходить на шестидневную рабочую неделю, отметил он.

«Естественно, при согласии работника такие процессы могут осуществляться на предприятии, что ведет к увеличению общей средней по количеству часов недели», — цитирует министра ТАСС.

По его словам, такая ситуация могла сложиться в нескольких регионах России. Так, уточнил он, нехватка специалистов возникла в том числе в инженерной отрасли и в обрабатывающей промышленности.

Как сообщало ИА Регнум, президент РФ Владимир Путин попросил министра труда и социальной защиты Антона Котякова продолжать «настойчиво работать» по всем направлениям, которые касаются рынка труда в стране.

Глава российского государства отметил важность состояния рынка труда для экономической и социальной сфер.