Донецк, 6 июля, 2023, 09:54 — ИА Регнум. Подразделения «Южной» группировки войск успешно отразили атаки штурмовых групп ВСУ на соледаро-артемовском, марьинском и авдеевском направлениях, противник понёс значительные потери в живой силе и технике. Об этом 6 июля сообщил начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев.

Иван Шилов ИА REGNUM

Авиация группировки нанесла ракетно-бомбовые удары по скоплениям живой силы около населённого пункта Клещеевка, в результате пуска противотанковой управляемой ракеты экипаж вертолёта Ми-35 уничтожил бронетранспортёр националистов, сообщил он.

Отмечается, что в ходе контрбатарейной борьбы артиллерия уничтожила две гаубицы Д-20, САУ М777, а также два миномёта на огневых позициях ВСУ около населённых пунктов Спорное, Серебрянка, Светлогорск.

Уточняется, что кроме этого были уничтожены САУ «Панцирь Хаус-2000» около Дружковки, гаубица Д-30 рядом с населённым пунктом Фёдоровка, боевая машина пехоты ВСУ около Невельского.

«Расчётом реактивной системы залпового огня «Торнадо-С» поражён склад боеприпасов в Дружковке», — отметил Астафьев.

Как передавало ИА Регнум, подразделения группировки «Днепр», опережая противника, уничтожают ударами его технику на херсонском направлении, срывая планы ВСУ атаковать позиции ВС России. Воздушная разведка ведётся круглосуточно, без перерывов.

Спецназ группировки «Запад» обнаружил и с помощью барражирующего боеприпаса «Ланцет» уничтожил самоходную пушку «Гиацинт-С» противника на купянском направлении.

Лётчики «Южной» группировки войск ВКС России ракетно-бомбовыми ударами поразили украинские позиции вблизи Клещеевки. Экипаж вертолёта Ми-35 ВКС России противотанковой управляемой ракетой уничтожил бронетранспортёр противника.

Бойцы ВС России успешно отразили атаки штурмовых групп ВСУ в зоне проведения специальной военной операции на соледаро-артемовском, авдеевском и марьинском направлениях. Украинская армия понесла значительные потери в живой силе и технике.