Херсон, 6 июля, 2023, 09:37 — ИА Регнум. Общее число погибших в результате ЧП на Каховской ГЭС достигло 53 человек. Об этом 6 июля сообщил ТАСС, ссылаясь на экстренные службы.

Алексей Коновалов/ТАСС Вид на здание Каховской ГЭС

По его информации, были обнаружены тела ещё троих погибших.

В результате общее число погибших достигло 53, госпитализированы 139 человек, написало агентство.

Как передавало ИА Регнум, ранее сообщалось о 50 погибших.

После очередного обстрела со стороны ВСУ в ночь на 6 июня часть задвижек ГЭС оказалась разрушена. Вода из Каховского водохранилища стала неконтролируемо сбрасываться ниже по течению Днепра. Более тридцати населённых пунктов полностью или частично затоплены. Власти Херсонской области ввели в регионе режим ЧС.

4 июля врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что в Херсонской области успешно ликвидируют последствия ЧС, которая возникла после подрыва ВСУ плотины Каховской ГЭС. Более десяти тысяч человек получили материальную помощь по 10 тысяч рублей, продолжается приём заявлений на все виды финансовых выплат.