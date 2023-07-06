Вашингтон, 6 июля, 2023, 09:28 — ИА Регнум. Американский предприниматель, сооснователь компании Meta (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Марк Цукерберг написал в аккаунте своего нового сервиса текстовых сообщений Threads спустя несколько часов после его запуска, что количество регистраций достигло отметки в пять млн.

Sven Hoppe/Global Look Press Марк Цукерберг

«Только что количество зарегистрированных составило 5 миллионов человек за первые четыре часа», — написал он.

Как передавало ИА Регнум, американские бизнесмены Илон Маск и Марк Цукерберг обсуждают с президентом UFC Даной Уайтом организацию поединка по правилам смешанных единоборств (ММА). По словам Уайта, каждый вечер он созванивается с обоими бизнесменами, и «оба хотят драться».

Маск и Цукерберг стали публично обсуждать возможность поединка после того, как в Сети появилось сообщение о разработке корпорацией Цукерберга своего аналога Twitter. Маск написал в своём блоге, что готов «выйти на ринг» с Цукербергом, в свою очередь последний попросил «прислать адрес».

В мае состояние Цукерберга увеличилось на рекордные $44,3 млрд с начала года, до $89,9 млрд. Столь высокого показателя не было ни у кого из богатейших людей мира. Эксперты полагают, что бизнесмен сосредоточился на развитии метавселенной и стремится делать инвестиции в этом направлении.