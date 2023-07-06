Вашингтон, 6 июля, 2023, 09:15 — ИА Регнум. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью газете Politico признал, что контрнаступление ВСУ столкнулось с серьёзными проблемами на поле боя, укрепление и оборона ВС России повлияли на темпы продвижения.

Иван Шилов ИА REGNUM Йенс Столтенберг

Как пишет издание, отвечая на вопрос о контрнаступлении ВСУ, Столтенберг признал серьёзные проблемы у ВСУ на поле боя.

По его словам, украинская армия сталкивается с труднопроходимой местностью и с окопавшимся российским сопротивлением.

Генсек НАТО также обратил внимание на множество заранее подготовленных оборонительных рубежей.

«Конечно, это повлияло на темпы прогресса», — приводит газета слова Столтенберга.

Как передавало ИА Регнум, украинские войска с 4 июня пошли в контрнаступление, но желаемого результата так и не достигли.

В МИД России 5 июля заявили, что так называемое украинское контрнаступление захлёбывается, российские бойцы дают решительный отпор противнику. Враг несёт большие потери.

Советник временно исполняющего обязанности главы ДНР Игорь Кимаковский 5 июля сообщил о начале третьей волны контрнаступления ВСУ перед саммитом НАТО, который пройдёт в Вильнюсе 11–12 июля. Кимаковский уточнил, что на луганском направлении ВСУ осуществляют отвлекающие удары, а под Авдеевкой украинская армия ведёт бои по улучшению своего положения.