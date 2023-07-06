Луганск, 6 июля, 2023, 09:03 — ИА Регнум. ВСУ усилили обстрелы артиллерией НАТО на краснолиманском направлении. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Офицер отметил, что ВСУ усилили использование 155-мм гаубичной и самоходной артиллерии.

«В большей степени применяются польские, немецкие и французские орудия. В меньшей степени зафиксированы американские и английские системы артиллерийского огня», — написал он в своём Telegram-канале.

Как передавало ИА Регнум, ранее Марочко заявил, что в результате активных атак ВС России по позициям ВСУ на купянском направлении украинские военнослужащие отвечают ударами хаотично, а не по конкретным целям. Офицер добавил, что на этом направлении идут позиционные бои, российские военнослужащие наносят удары по 13-й отдельной мотострелковой бригаде ВСУ и по 103-й отдельной бригаде территориальной обороны.

ВСУ несут потери, продолжая попытки наступательных действий на краснолиманском, донецком, запорожском и южнодонецком направлениях. Так, на южнодонецком и запорожском направлениях за сутки уничтожено более 300 военных ВСУ.