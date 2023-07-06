Луганск, 6 июля, 2023, 08:47 — ИА Регнум. В результате активных атак ВС России по позициям ВСУ на купянском направлении украинские военнослужащие отвечают ударами хаотично, а не по конкретным целям. Об этом 6 июля сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, ссылаясь на собственные источники.

Сергей Аверин/РИА Новости

Он отметил, что Вооружённые силы России продолжают наносить удары по позициям вооруженных формирований Украины.

«Боевики пытаются отвечать, но в последнее время удары носят больше хаотичный характер, поскольку огонь ведется по квадратам, а не по целям», — написал эксперт в своём Telegram-канале.

Офицер добавил, что на этом направлении идут позиционные бои, российские военнослужащие наносят удары по 14-й отдельной мотострелковой бригаде ВСУ и по 103-й отдельной бригаде территориальной обороны.

Как передавало ИА Регнум, 2 июля официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что авиация и артиллерия «Западной» группировки войск Вооружённых сил России, выполняющие задачи на купянском направлении, за прошедшие сутки уничтожили два склада боеприпасов ВСУ в Харьковской области. Конашенков отметил, что в результате ударов «Западной» группировки войск противник за сутки потерял на купянском направлении до 40 военнослужащих, боевую бронемашину, два пикапа, а также гаубицу Д-20.

ВСУ продолжают активно действовать на купянском направлении. В Минобороны 1 июля сообщили о пресечении деятельности украинских диверсантов. За сутки ВСУ потеряли на этом направлении около 75 военнослужащих.

Спецназ группировки «Запад» обнаружил и с помощью барражирующего боеприпаса «Ланцет» уничтожил самоходную пушку «Гиацинт-С» противника на купянском направлении.