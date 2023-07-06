Москва, 6 июля, 2023, 08:37 — ИА Регнум. Ослабление рубля вынуждает импортёров алкогольных напитков в июле повысить цены. Об этом 6 июля написала газета «Коммерсантъ», ссылаясь на собственные источники.

Иван Шилов ИА REGNUM

По её информации, импортные алкогольные напитки могут подорожать на 10%, это, считают эксперты, негативно скажется на спросе в условиях рекордного объёма импорта спиртного в Россию. По мнению участников рынка, местные производители вряд ли смогут воспользоваться данной ситуацией.

Как передавало ИА Регнум, курс доллара поднялся выше 92 рублей, евро — выше 100 рублей впервые с марта 2022 года. Курс доллара в первые полчаса торгов 6 июля поднялся выше 92 рублей впервые с 28 марта 2022 года, а евро — выше 100 рублей впервые с 29 марта этого же года.

Премьер-министр России Михаил Мишустин пообещал, что кабмин рассмотрит предложение Совфеда обложить акцизом весь производящийся в России этиловый спирт, а также предусмотреть субсидии для уплаты акциза на спирт для медучреждений.

В ходе встречи с главой правительства 4 июля спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала обложить акцизом весь производящийся в России этиловый спирт и предусмотреть субсидии для спирта, используемого в медучреждениях. По её мнению, эта мера позволит бороться с нелегальной спиртосодержащей продукцией, а бюджетные средства будут использоваться более эффективно.