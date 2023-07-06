Вашингтон, 6 июля, 2023, 08:17 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский всё больше доказывает, что эта страна является блудницей Запада, написал американский ветеран Ноктис Дрейвен на своей странице в Twitter.

Сергей Корсун ИА REGNUM

Таким образом он прокомментировал заявление Зеленского о телефонном разговоре с главой Гвинеи-Бисау Умару Эмбало.

«Парень просто ходит кругами и собирает деньги. Это еще больше доказывает, что Украина — блудница Запада», — написал он, использовав более резкое выражение.

По его мнению, западные страны дают деньги Украине, а Киев соглашается на все условия, в том числе на отказ от ресурсов и отмывание денег.

Американский ветеран также сообщил, что сожалеет в связи с тем, что Украина дошла до такого состояния, при этом он выразил уверенность, что единственным выходом для этой страны является Россия.

Как сообщало ИА Регнум, по мнению заведующего кафедрой финансов устойчивого развития, и. о. директора Высшей школы финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова Константина Ордова, Всемирный банк видит, что Украина всё ближе и ближе к неизбежному дефолту и поэтому всё с меньшей охотой готов подпитывать деньгами её экономику.

Так эксперт прокомментировал информацию о том, что Всемирный банк исчерпал внутренние возможности для помощи Украине и увидел серьёзные риски, связанные с состоянием экономики страны.