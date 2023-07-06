Луганск, 6 июля, 2023, 08:01 — ИА Регнум. Дислоцированные на луганском направлении в зоне проведения специальной военной операции вооружённые формирования Украины усилили артиллерийские обстрелы прифронтовых территорий Луганской Народной Республики, сообщил 6 июля ТАСС военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

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Он уточнил, что ВСУ обстреливают населённые пункты Кременная, Лисичанск, Рубежное, Северодонецк, Сватово и их окрестности как из ствольной, так и реактивной артиллерии.

Украинские войска наносят удары по гражданской инфраструктуре, есть жертвы среди населения и разрушения объектов, добавил Марочко.

Ранее ИА Регнум передавало, что ВСУ усилили хаотичные обстрелы окраин Лисичанска и территории Лисичанского нефтеперерабатывающего завода в ЛНР. Удары наносятся реактивной и гаубичной артиллерией по квадратам, вероятно, целью противника является уничтожение предприятия и гражданской инфраструктуры, заявил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.