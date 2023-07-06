Москва, 6 июля, 2023, 07:41 — ИА Регнум. Пленный боевик из «Кракена» боксёр Андрей Приходько назвал своё подразделение «элитным мясом» начальника главного управления разведки министерства обороны Украины Кирилла Буданова. Пояснив, что так сами националисты себя в обиходе называют. Признания о настоящем положении в киевской армии Приходько сделал в разговоре с корреспондентом РИА Новости.

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Нацбатальон «Кракен» сформирован и курируется ГУР минобороны Украины, которое возглавляет генерал-майор Буданов. Костяк составляют бывшие боевики батальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), члены радикальных националистических движений и футбольные фанаты, офицеры ГУР.

«На картинке, в YouTube, в Telegram — это классно, круто. А по факту — это обычное подразделение, которое желает быть лучшим. Вообще, оно должно было считаться диверсионно-разведывательным, а по факту оно является штурмовым. Внутри подразделения ходит такое выражение «элитное мясо Буданова», — пояснил пленный.

По его мнению, руководство «Кракена» большое внимание уделяет самопиару, скрывает истинное положение в армии. Для Киева снимают красивые картинки «элитного» подразделения.

«Всё тактически, все красиво одеты. Таким образом подается, что это спецподразделение прям элита элитная», — добавил Приходько.

Как сообщало ИА Регнум, бойцы российской армии взяли в плен чемпиона Украины по боксу, чемпиона кубка Украины, мастера спорта Андрея Приходько.

Он в числе прочих признаний сказал, что военнослужащие ВСУ опасаются ездить на иностранной технике, так как считают, что российские военные охотятся на поставляемые Западом образцы.