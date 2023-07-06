Москва, 6 июля, 2023, 07:18 — ИА Регнум. В 2022 году в бюджет РФ поступило 245 видов доходов, не учтенных в прогнозе, за исключением доходов, полученных за рубежом. Казна пополнилась невыясненными платежами на сумму в 17,3 млрд рублей. Такие данные представлены в докладе Счётной палаты об исполнении бюджета в Минфине.

Kremlin.ru Заседание Счетной палаты

Также в ряд неучтенных поступлений вошли платежи по НДФЛ с суммы выше 5 млн рублей — бюджет пополнился на 10 млрд. Кроме того, на 4,9 млрд рублей оказались выше доходы от акциза на жидкую сталь и возвратов остатков трансфертов прошлых лет из внебюджетных фондов (3,7 млрд).

Минфин провёл работу по установлению вида и принадлежности доходов. Общая сумма уточнений достигла 879,1 млн рублей, в том числе по невыясненным платежам — 21,2 млн.

В общем в 2022 году объём доходов составил 99,3 млрд рублей — 23,4% от запланированного.

Расходы исполнены на уровне 97,2% (9,5 трлн рублей).

Как сообщало ИА Регнум, 27 июня премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства, посвящённом исполнению бюджета за первый квартал 2023 года, заявил, что госбюджет России становится устойчивей, растут объёмы доходов, поступающих от несырьевых отраслей. По его словам, российская экономика отчасти сохранила положительную динамику под давлением непростых внешних условий.

Министерство финансов разработало программу фронтального сокращения расходов бюджета — предложено всем ведомствам сократить расходы на 10% по статьям, не связанным с исполнением обязательств государства.

По предварительной оценке Минфина, дефицит бюджета России в январе–марте составил 2,4 трлн рублей. Объём расходов федерального бюджета в первом квартале 2023 года составил 8077 млрд рублей, превысив показатели аналогичного периода прошлого года на 34%.