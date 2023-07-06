Москва, 6 июля, 2023, 07:00 — ИА Регнум. На Украину по итогам июльского саммита НАТО в Вильнюсе могут ввести ограниченный контингент стран альянса, заявил 6 июля ТАСС председатель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО и Украина

По его словам, украинский президент Владимир Зеленский планирует ядерную провокацию, чтобы попытаться продавить решение на саммите о введении ограниченного контингента НАТО из Польши и прибалтийских стран.

«Это будет легализация оккупации в формате обеспечения ядерной безопасности на подконтрольной режиму Зеленского территории», — сказал Рогов, добавив, что в офисе украинского лидера активно обсуждается такая формула.

По мнению Рогова, контингент НАТО может появиться не только во Львовской, Тернопольской и Ивано-Франковской областях, но и на других территориях — в зависимости от жадности Варшавы.

Ранее ИА Регнум сообщало, что военный эксперт Василий Дандыкин считает, что в преддверии саммита НАТО, который состоится 11 июля в Вильнюсе, киевская армия попытается добиться хоть какого-нибудь результата. В этой связи можно предположить, что ВСУ скоро закончат перегруппировку и начнут атаковать. Значительные резервы у киевской армии ещё остались, но они им вряд ли помогут, добавил эксперт.

Председатель комитета парламента ФРГ по внешней политике Михаэль Рот 5 июля предложил принимать Украину в НАТО по частям. Для приёма в организацию не стоит ставить условие идеального мира на территории страны. По его мнению, те части Украины, которые находятся под контролем киевских властей, должны быть как можно скорее отнесены к территории НАТО.

Бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала U. S. Tour of Duty указал на неспособность НАТО выстоять против России. Он подчеркнул, что попытки украинского наступления в итоге обернутся полномасштабным реверсом в сторону российских сил, которые превышают противника численностью и уровнем подготовки.