Новый, 498-й день специальной военной операции (СВО) ознаменован объявлением воздушной тревоги на всей территории Украины и последовавшей вслед за этим серией взрывов. О том, что в ночь на 6 июля во Львове получил повреждение объект критической инфраструктуры, известил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

Обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) подверглась Горловка в Донецкой Народной Республике. Ранним утром 6 июля город обстреляли из РСЗО БМ-21 «Град». Удар пришёлся на населённый пункт шахты «19/20» в Никитовском районе.

Тем временем лётчики Южной группировки войск ВКС России ракетно-бомбовыми ударами поразили украинские позиции вблизи Клещеевки. По словам начальника пресс-центра группировки «Юг» Вадима Астафьева, противотанковой управляемой ракетой уничтожен бронетранспортёр противника. А на одном из флангов боевых действий в районе Соледара Донецкой Народной Республики ВС РФ уничтожили польскую самоходную артиллерийскую установку Krab.

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