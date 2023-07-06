Москва, 6 июля, 2023, 06:33 — ИА Регнум. В Госдуму 6 июля внесут законопроект об установлении штрафа в размере 5 тыс. рублей, а также лишении водительских прав за умышленное опасное вождение на дорогах. Об этом сообщил замглавы фракции ЛДПР, председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Pravo.ru КоАП РФ

«В Правилах дорожного движения есть запрет на опасное (агрессивное) вождение, но ответственность за дорожный беспредел не обозначена. Даже принятый пять лет назад в первом чтении правительственный законопроект был отклонён», — написал политик в своём Telegram-канале.

Из пояснительной записки к документу следует, что законопроектом предлагается дополнить статью 23.1 части 1 Кодекса об административных правонарушениях РФ новой главой 12.18, которая предусматривает административную ответственность за умышленное опасное (агрессивное) вождение в размере 5 тыс. рублей.

Повторное нарушение повлечет штраф в размере от 5 тыс. до 10 тыс. рублей либо лишение водительских прав на срок до одного года.

По мнению авторов законопроекта, опасная езда и безразличное отношение к другим водителям в 80% случаев являются причиной ДТП на дорогах. В качестве обязательного условия для привлечения к административной ответственности водителя будет доказательство фото — или видеофиксации нарушения.

В действующем законодательстве административная ответственность за опасное вождение не предусмотрена.

Как сообщало ИА Регнум, депутаты от партии «Единая Россия» выступили с инициативой убрать прокатные электросамокаты с пешеходных улиц Москвы. Также предлагается ограничить скорость прокатных средств индивидуальной мобильности до 15 км/ч, запретить их проезд по пешеходным улицам, пользоваться этими средствами передвижения детям до 18 лет.