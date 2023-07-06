Москва, 6 июля, 2023, 06:20 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что ещё часть деклараций сотрудников администрации главы государства проходит проверку. Об этом сообщает 6 июля РИА Новости.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

Он уточнил, что некоторые отчёты о доходах и расходах за 2022 год уже прошли проверку. С декларациями сотрудников администрации президента России постоянно работает соответствующее управление.

Публиковать эти сведения необязательно, главное — это подача налоговых документов, а публикация — вторичный момент. Все декларации были сданы в срок до 31 марта включительно.

Как сообщало ИА Регнум, по решению президента России Владимира Путина, чиновники, которые командированы в новые регионы России, могут временно не подавать декларации о доходах и расходах до окончания спецоперации. Эта мера также касается военнослужащих, участвующих в СВО.

Дмитрий Песков не подтвердил информацию о том, что с сайтов министерств начали удалять декларации за последние 15 лет.