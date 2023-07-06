Соледар, ДНР, 6 июля, 2023, 06:10 — ИА Регнум. На одном из флангов боевых действий в районе Соледара Донецкой Народной Республики подразделение группировки войск «Юг» уничтожило польскую самоходную артиллерийскую установку Krab. Видеокадрами поражения с РИА Новости поделился командир артиллерийского подразделения 200-й бригады ВС России.

Иван Шилов ИА REGNUM Артиллерия армии России

САУ Krab калибра 155 мм была обнаружена днём, чтобы не спугнуть противника российские бойцы решили уничтожить технику ночью. С наступлением темноты артиллеристы приступили к поражению установки. После попадания в САУ Krab произошёл подрыв боекомплекта, загорелось само орудие.

Командир артподразделения добавил, что в тёмное время суток обнаружить цель в посадках проще с помощью тепловизионного оборудования.

Ранее ИА Регнум передавало, что 3 июля российские военные уничтожили в ДНР полевой склад боеприпасов 54-й механизированной бригады ВСУ. Всего за сутки на донецком направлении потери ВСУ составили до 290 военных убитыми и ранеными, а также самоходная артиллерийская установка «Акация», гаубицы «Мста-Б» и Д-30 и САУ Krab польского производства.

Российские войска на лисичанском направлении сорвали ротацию личного состава на передовых позициях 241-й бригады территориальной обороны ВСУ. Также в Донецкой Народной Республике бойцы уничтожили поставленную на Украину западную военную технику.