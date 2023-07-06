Москва, 6 июля, 2023, 06:05 — ИА Регнум. Подразделения группировки «Днепр» опережая противника, уничтожают ударами его технику на херсонском направлении, срывая планы ВСУ атаковать позиции ВС России. Об этом РИА Новости рассказал командир подразделения.

Иван Шилов ИА REGNUM Освобожденные территории СВО

По словам офицера, воздушная разведка ведётся круглосуточно, без перерывов.

«Враг знает об этом и старается скрытно перемещать технику и личный состав. Но нам всё равно удаётся её обнаруживать», — пояснил командир.

Отмечается, что ВСУ лишились техники и боевиков.

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