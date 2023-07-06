ДНР, 6 июля, 2023, 05:44 — ИА Регнум. Лётчики Южной группировки войск ВКС России ракетно-бомбовыми ударами поразили украинские позиции вблизи Клещеевки, сообщил 6 июля начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев.

Mil.ru Вертолеты Ми-35

«Авиацией группировки нанесены ракетно-бомбовые удары по скоплениям живой силы в районе населенного пункта Клещеевка», — сказал военный.

Экипаж вертолёта Ми-35 ВКС России противотанковой управляемой ракетой уничтожил бронетранспортёр противника, заключил Астафьев.

Ранее ИА Регнум передавало, что бойцы ВС России успешно отразили атаки штурмовых групп ВСУ в зоне проведения специальной военной операции на соледаро-артемовском, авдеевском и марьинском направлениях. Украинская армия понесла значительные потери в живой силе и технике.

Около населённых пунктов Марфополь, Луговское и Мирное Запорожской области российские военнослужащие пресекли деятельность трёх диверсионно-разведывательных групп ВСУ. В районе населённых пунктов Преображенка и Малая Токмачка Запорожской области российская авиация поразила скопления живой силы и техники противника.