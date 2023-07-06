Горловка, ДНР, 6 июля, 2023, 05:22 — ИА Регнум. Военные формирования Украины ранним утром 6 июля обстреляли из РСЗО БМ-21 «Град» Горловку в Донецкой Народной Республике. Удар пришёлся на населённый пункт шахты «19/20» в Никитовском районе города.

Жилой дом в Горловке после обстрела артиллерией ВСУ

По информации представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), по Горловке в 04:55 было выпущено шесть снарядов калибром 152 мм.

Мэр Горловки Иван Приходько сообщил в своём Telegram-канале, что обстрел производился из РСЗО БМ-21. После нанесённого ВСУ удара посёлок шахты «19/20» был обесточен.

Как сообщало ИА Регнум, на всей территории Украины в ночь на 6 июля объявили воздушную тревогу. Сигналы об опасности до этого звучали в Киеве, затем тревога распространилась на Киевскую, Житомирскую, Черниговскую, Винницкую, Черкасскую и Сумскую области. Во Львове получил повреждение объект критической инфраструктуры.

Территорию города Валуйки Белгородской области разминируют сапёры Западного военного округа.