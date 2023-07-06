Чита, 6 июля, 2023, 05:09 — ИА Регнум. В Читинском районе Забайкальского края река Кручина разлилась и подтопила более 100 домов, сообщили 6 июля в региональной прокуратуре.

Иван Шилов ИА REGNUM МЧС

Из-за обильных осадков и прорыва дамбы в селе Ильинка в ночь с 5 на 6 июля оказались подтоплены 127 участков, 110 домов, в которых проживает 290 человек. Ведётся прокурорская проверка.

По информации ГУ МЧС России по Забайкальскому краю, сильные осадки привели к подъёму уровней воды в региональных реках. В результате произошло подтопление 65 приусадебных участков и 23 жилых домов в населённых пунктах Курунзулай, Улеты, Урульга и Александровский Завод. Размыто четыре участка автодорог регионального значения.

Для ликвидации последствий привлечена группировка РСЧС края в составе 104 человек, 37 единиц техники. Утром 6 июля в Александрово-Заводский район запланирован вылет вертолёта Ми-8 МЧС России с представителями министерств и ведомств региона.

В Забайкальском управлении Гидрометцентра отметили, что за двое суток в регионе выпало до 60% месячной нормы осадков.

Как сообщало ИА Регнум, в середине июня из-за сильных дождей в Сочи вышла из берегов река Мацеста в Хостинском районе. Произошло подтопление автомобилей, придомовых территорий, цокольных помещений и первых этажей зданий. Власти приняли решение о закрытии пляжей до восстановления погоды, купание в море запретили.