Исламабад, 6 июля, 2023, 05:07 — ИА Регнум. В городе Лахор в Пакистане 30-летний Мустафа Шафик скоропостижно умер, заразившись амёбой вида Неглерия Фоулера. О смертельном случае написала газета Pakistan Observer.

Наталия Николаева ИА REGNUM Озеро

Мужчину доставили в больницу, но через два дня, 4 июля он скончался.

У него были симптомы гриппа, высокая температура и головная боль, пишет издание. Мустафа Шафик умер во вторник.

Паразит известен как «поедающая мозг» амёба, которая заражает людей, когда вода с ней попадает в организм через нос. Обычно это происходит во время плавания, ныряния в озерах и реках.

За последние 60 лет в мире зарегистрированы почти 400 случаев этой болезни, 97 процентов пациентов скончались. В России заражений амебой не фиксировали ни разу.

Как сообщало ИА Регнум, Соединённые Штаты стали страной, где зафиксировано больше всего в мире случаев заражения «поедающей мозг» амебой Naegleria fowleri. Об этом рассказал 30 декабря 2022 года доктор, полковник медицинской службы Сухопутных войск Таиланда в отставке Чаренчай Сопха.