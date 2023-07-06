Москва, 6 июля, 2023, 04:47 — ИА Регнум. В ближайшее время в Кодексе об административных правонарушениях РФ (КоАП) может появиться новая статья о жестоком обращении с животными, которой предлагается ввести отдельное наказание за демонстрацию насилия над ними. Законопроект подготовлен в комитете Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды, пишут «Известия».

Дарья Драй ИА REGNUM Собака

Предлагается ввести наказание за призывы к жестокому обращению с животными: штраф от пяти до 30 тыс. рублей с конфискацией предмета административного правонарушения, либо наказывать арестом до 15 суток. Должностные лица будут оштрафованы от 10 до 15 тыс. рублей, а юрлица — от 50 до 100 тыс. рублей с конфискацией предмета правонарушения.

Также возможно введение наказания за изготовление и распространение пропагандирующих жестокое обращение видео — и фотоматериалов, печатной продукции и размещение их в Сети. За это гражданам будет грозить штраф от 10 до 20 тыс. рублей, должностным лицам — от 15 до 25 тыс. рублей, предпринимателям — от 20 до 50 тыс. рублей, юрлицам — от 50 до 100 тыс. рублей.

Как сообщало ИА Регнум, французского бульдога скинули с 15-го этажа квартиры в Мытищах, собака не выжила.

Протокол об административном правонарушении составлен в отношении жительницы Ростова-на-Дону в связи с тем, что её 14-летний сын издевался над своей собакой. Несовершеннолетний сделал это для увеличения количества просмотров выкладываемых им в интернет видеороликов.