Москва, 6 июля, 2023, 04:51 — ИА Регнум. Порядка 62 уголовных дел против врачей, допустивших ошибки при оказании помощи пациентам, направлены в суд в течение пяти месяцев 2023 года. Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Врач

По заявлениям физических и юридических лиц в 2021 году Росздравнадзор провёл 1056 проверок в медорганизациях, в 2022 году их было более 1100.

В 2021 году суды рассмотрели 178 дел о врачебных ошибках, в 2022 — 175. До суда доходят менее 10% возбуждённых о врачебной халатности дел. В 2021 году из более 6,2 тыс. поступивших в СК заявлений, уголовное производство возбудили по 2,1 тыс. случаев. Такая же ситуация была в 2020 году.

Не каждая жалоба приводит к уголовному делу на врача, дела возбуждаются только при наличии объективных оснований, отметили в ведомстве. Кроме того, такие дела сложные, их расследование затягивается.

Медицинский юрист Юлия Казанцева предположила, что в будущем количество уголовных дел на медиков вырастет в разы. Раньше следователи назначали экспертизы по таким случаям в государственных и в частных медучреждениях. С октября 2022 года по приказу председателя СКР Александра Бастрыкина все экспертизы по данной категории дел направляются в следственные экспертные отделы Следственного комитета, добавила юрист.

Как сообщало ИА Регнум, в январе 2022 года тяжелобольной трёхлетний ребёнок, летевший с отцом из Владивостока в Москву на операцию, умер во время посадки самолёта. Маленькому жителю Уссурийска в три года диагностировали опухоль головного мозга. Его прооперировали в медицинском центре ДВФУ, однако операция оказалась неудачной, на хирургическом столе у ребёнка произошёл инсульт. Медики пришли к выводу, что пациенту требуется срочная пересадка костного мозга в Москве. Судмедэкспертиза установила, что ребёнка можно было бы спасти и передать бригаде скорой помощи, которая ждала пациента на взлётно-посадочной полосе, если бы с ним летел реаниматолог со специальным оборудованием. По факту медицинской халатности возбуждено уголовное дело, но виновные до сих пор не установлены.