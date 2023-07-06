Владивосток, 6 июля, 2023, 04:25 — ИА Регнум. Приморский край оказался во власти циклона — из-за сильных ливней без сообщения остались несколько населённых пунктов. О ситуации рассказали в пресс-службе региона.

Алексей Иванов ИА REGNUM Последствия циклона в Дальнегорском городском округе

Отмечается, что переливы воды ограничили проезд, размыли дорожное полотно.

На данный момент есть переливы на дорогах в пяти районах и округах, а село Зеленый Яр в Михайловском районе отрезано водой. Также нет проезда в село Валентин и село Глазковка в Лазовском районе.

Нет проезда к селу Яконовка в уссурийском городском округе.

«Ограничения движения действуют в пяти муниципалитетах», — пояснили в правительстве Приморья.

Как сообщало ИА Регнум, синоптики предупреждали о сильных дождях жителей Белгородской, Курской, Брянской, Орловской, Липецкой, Воронежской и Тамбовской областей.