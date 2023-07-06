Во Львове сообщили о повреждении объекта критической инфраструктуры
Власти Львова сообщили о повреждении объекта критической инфраструктуры
Львов, Украина, 6 июля, 2023, 04:16 — ИА Регнум. В ночь на 6 июля во Львове получил повреждение объект критической инфраструктуры, сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.
«Повреждён объект критической инфраструктуры во Львове», — написал он в своём Telegram-канале.
Ранее серия взрывов прозвучала во Львове и Тернопольской области. Украинские власти объяснили это работой средств ПВО.
Как сообщало ИА Регнум, на всей территории Украины в ночь на 6 июля объявили воздушную тревогу. Сигналы об опасности до этого звучали в Киеве, затем тревога распространилась на Киевскую, Житомирскую, Черниговскую, Винницкую, Черкасскую и Сумскую области.
Глава офиса президента Андрей Ермак призвал население не игнорировать предупреждение и «не снимать работу средств ПВО».
В мэрии Макеевки сообщили о новом ударе ВСУ по городу вечером 5 июля, впоследствии загорелись нефтебаза и частный дом. ВСУ, предположительно, обстреляли Макееву двумя снарядами из РСЗО.