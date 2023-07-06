Киев, 6 июля, 2023, 03:36 — ИА Регнум. Украинский президент Владимир Зеленский заявил в интервью телеканалу CNN, что представителям США и европейских стран предлагалось как можно раньше начать контрнаступление, для этого требовались поставки вооружения.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Я хотел, чтобы наше контрнаступление началось намного раньше, потому что все понимали, что если оно начнётся позже, то гораздо большие территории будут заминированы», — сказал он.

Зеленский поблагодарил США за оказание военной помощи Украине, отметив при этом, что предупреждал Запад о нехватке боеприпасов для контрнаступления ВСУ.

Как сообщало ИА Регнум, украинские войска с 4 июня пошли в контрнаступление, но желаемого результата так и не достигли. Замдиректора Института политического и военного анализа Александр Храмчихин считает, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, говоря о смене ВСУ стратегии наступления не максимально продвинуться, а истощить Вооружённые силы РФ, делает хорошую мину при плохой игре.

В МИД России 5 июля заявили, что так называемое украинское контрнаступление захлёбывается, российские бойцы дают решительный отпор противнику. Враг несёт большие потери.

Советник временно исполняющего обязанности главы ДНР Игорь Кимаковский 5 июля сообщил о начале третьей волны контрнаступления ВСУ. Это связано с саммитом НАТО, который пройдёт в Вильнюсе 11–12 июля.