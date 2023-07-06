Вашингтон, 6 июля, 2023, 03:28 — ИА Регнум. Власти США уже на этой неделе могут принять решение о возможной поставке Украине кассетных боеприпасов. Об этом сообщил телеканал CBS.

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Отмечается, что обсуждение этого вопроса связано с высокой потребностью ВСУ в боеприпасах на фоне контрнаступления, которое продвигается медленнее, чем ожидалось.

Площадь поражения одного такого снаряда примерно в пять раз выше, нежели у боеприпасов обычного типа.

При этом кассетные боеприпасы запрещены международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, в их число не входят США и Украина.

Как сообщало ИА Регнум, в Конгрессе США представители и Демократической, и Республиканской партий призывали администрацию президента Джо Байдена отправить кассетные боеприпасы Киеву.

Боеприпасы, выпущенные из артиллерийских орудий, способны разбросать по полю боя до 88 бомб.

Вашингтон уже в июле может объявить о начале поставок Украине кассетных боеприпасов. Об этом 30 июня сообщил телеканал NBC.

Россия должна поднять вопрос в ООН о том, что США собираются поставить на Украину кассетные боеприпасы, запрещённые международной конвенцией. Об этом заявил член комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин («Единая Россия»).