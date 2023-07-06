* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Ростов-на-Дону, 6 июля, 2023, 03:12 — ИА Регнум. Самое массовое уголовное дело в отношении 18 участников нацбатальона «Айдар» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) рассмотрит 7 июля Южный окружной военный суд. Как сообщил ТАСС один из адвокатов обвиняемых Павел Косован, все фигуранты дела будут очно присутствовать на суде.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Участникам нацбатальона вменяются насильственный захват власти и изменение конституционного строя ДНР и участие в деятельности террористической организации. Во время судебного заседания статьи ДНР будут переквалифицированы на статьи УК Российской Федерации.

В российских судах ранее рассматривались дела в отношении отдельных участников нацбатальона, массовое дело предстоит рассмотреть впервые.

В прокуратуре Донецкой Народной Республики отметили, что все обвиняемые являются участниками 24-го отдельного штурмового батальона «Айдар» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Злоумышленники совершали на оккупированных Украиной территориях ДНР действия, направленные на насильственный захват власти и изменение конституционного строя республики.

Как сообщало ИА Регнум, 20 июня Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил участника украинской группировки «Айдар» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Дениса Мурыгу к 16 годам лишения свободы. По версии следствия, Мурыга стал участником незаконного вооружённого формирования в начале 2015 года. После прохождения обучения ему поручили охранять лагерь группировки на разных территориях. Позднее Мурыга стал замкомандира нацгруппировки в Лисичанске. В марте того же года в составе группы боевиков он подорвал мост в ЛНР, из-за чего погибли люди.

В августе 2022 года более 100 боевиков батальонов «Айдар» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были ликвидированы в ходе специальной военной операции на территории Украины. В районе населённого пункта Марганец Днепропетровской области были поражены 20 единиц военной техники боевиков и свыше 3 тыс. реактивных снарядов для систем залпового огня.