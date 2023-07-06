Военный суд рассмотрит дело 18 участников нацбатальона «Айдар»*
В России впервые рассмотрят самое массовое дело против участников украинского нацбатальона
Ростов-на-Дону, 6 июля, 2023, 03:12 — ИА Регнум. Самое массовое уголовное дело в отношении 18 участников нацбатальона «Айдар» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) рассмотрит 7 июля Южный окружной военный суд. Как сообщил ТАСС один из адвокатов обвиняемых Павел Косован, все фигуранты дела будут очно присутствовать на суде.
Участникам нацбатальона вменяются насильственный захват власти и изменение конституционного строя ДНР и участие в деятельности террористической организации. Во время судебного заседания статьи ДНР будут переквалифицированы на статьи УК Российской Федерации.
В российских судах ранее рассматривались дела в отношении отдельных участников нацбатальона, массовое дело предстоит рассмотреть впервые.
В прокуратуре Донецкой Народной Республики отметили, что все обвиняемые являются участниками 24-го отдельного штурмового батальона «Айдар» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Злоумышленники совершали на оккупированных Украиной территориях ДНР действия, направленные на насильственный захват власти и изменение конституционного строя республики.
Как сообщало ИА Регнум, 20 июня Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил участника украинской группировки «Айдар» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Дениса Мурыгу к 16 годам лишения свободы. По версии следствия, Мурыга стал участником незаконного вооружённого формирования в начале 2015 года. После прохождения обучения ему поручили охранять лагерь группировки на разных территориях. Позднее Мурыга стал замкомандира нацгруппировки в Лисичанске. В марте того же года в составе группы боевиков он подорвал мост в ЛНР, из-за чего погибли люди.
В августе 2022 года более 100 боевиков батальонов «Айдар» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были ликвидированы в ходе специальной военной операции на территории Украины. В районе населённого пункта Марганец Днепропетровской области были поражены 20 единиц военной техники боевиков и свыше 3 тыс. реактивных снарядов для систем залпового огня.