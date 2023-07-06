Киев, 6 июля, 2023, 03:07 — ИА Регнум. Украинский телеканал ТСН сообщил, что в ночь на 6 июля прозвучала серия взрывов в двух областях страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

«Несколько взрывов были слышны во Львове и Тернопольской области. Власти объясняют это работой средств ПВО», — пояснили в СМИ.

Население призывают прятаться в укрытия.

Как сообщало ИА Регнум, на всей территории Украины в ночь на 6 июля объявили воздушную тревогу.

В результате обстрела Макеевки со стороны ВСУ 4 июля погиб 62-летний мужчина. Во время обстрела он находился дома, в своей квартире. Пострадали ещё 68 человек.

Угроза атаки украинских войск на Запорожскую АЭС останется высокой по меньшей мере до 11–12 июля, когда будет проходить саммит НАТО. Об этом председатель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил 5 июля со ссылкой на оперативные данные.