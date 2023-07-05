Москва, 6 июля, 2023, 02:51 — ИА Регнум. Советский и российский заслуженный актёр, театральный режиссер, педагог, писатель, президент Московского академического театра сатиры Александр Ширвиндт 5 июля получил специальный приз национальной кинематографической премии «Ника». О торжественной церемонии сообщает ТАСС.

(сс) Dmitry Rozhkov Александр Ширвиндт

Ширвиндт стал лауреатом в номинации «Честь и достоинство».

Церемония награждения состоялась на сцене Театра Сатиры после спектакля «Где мы?!..», в котором номинант исполнил одну из главных ролей.

«Уже как два года академия «Ника» приняла решение, что великий Ширвиндт Александр Анатольевич достоин её высшей награды — «Честь и достоинство». Ковид, постэпидемия — и вот мы решили в этом году, летом, когда все играют, снимают и работают, всё-таки начать вручение этих наград, отдаем долги», — сказал основатель и художественный руководитель премии Юлий Гусман.

Ширвиндту вручили золотую статуэтку «Ники».

В кино он снимается с 1956 года.

Как сообщало ИА Регнум, в марте 2022 года во второй раз отложили проведение церемонии вручения Национальной кинематографической премии «Ника».

Премия была учреждена в 1987 году. Её основателем стал режиссёр Юлий Гусман.