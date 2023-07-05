Париж, 6 июля, 2023, 02:45 — ИА Регнум. С космодрома Куру во Французской Гвиане состоялся последний запуск европейской ракеты Ariane-5. Компания-оператор Arianespace вела трансляцию старта.

Иван Шилов ИА REGNUM Космос

«Наша последняя Ariane-5 только что взлетела из Гвианского космического центра. Прощай, наша красавица», — говорится в сообщении компании в Twitter.

Ракета-носитель в ходе последнего 117 запуска успешно вывела на орбиту германский спутник связи Heinrich Hertz и французский военный спутник Syracuse 4B.

Запуск изначально планировался на 16 июня, но из-за технических неисправностей его отложили. Запланированный старт в ночь на 5 июля перенесли в связи с неблагоприятными погодными условиями.

Как сообщало ИА Регнум, Европейское космическое агентство (ЕКА) отложило первый запуск разрабатываемой ракеты-носителя Ariane-6 на четвёртый квартал 2023 года. Ariane-6 разрабатывается для замены предыдущих ракет этого семейства — Ariane-5. Первоначально в ЕКА планировали провести первый запуск новой ракеты ещё в 2020 году.