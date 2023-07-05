Киев, 6 июля, 2023, 02:24 — ИА Регнум. На всей территории Украины в ночь на 6 июля объявили воздушную тревогу. Об этом свидетельствуют онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

Ранее сигналы об опасности зазвучали в Киеве, затем тревога распространилась на Киевскую, Житомирскую, Черниговскую, Винницкую, Черкасскую и Сумскую области.

Глава офиса президента Андрей Ермак в своем Telegram-канале призвал население не игнорировать предупреждение и «не снимать работу средств ПВО».

Ранее ИА Регнум передавало, что после очередной атаки киевских боевиков вечером 5 июля на Красногвардейской нефтебазе в донецкой Макеевке загорелись пять ёмкостей с топливом. Зафиксирован разлив топлива. Отмечается, что огонь перешел на деревья.

5 июля ВСУ нанесли удар по администрации города Волновахи в ДНР, разбито левое крыло здания. По предварительной информации, удар был нанесён британскими ракетами Storm Shadow.