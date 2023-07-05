Вашингтон, 6 июля, 2023, 02:27 — ИА Регнум. В Конгресс США представили на рассмотрение инициативу об отмене обязательного прохождения теста на употребление марихуаны при зачислении и назначении в американскую армию, а также о разрешении на её хранение и употребление. Об этом сообщило РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Конгресс США

Авторы инициативы Мэтт Гаетц и Тони Гонсалес.

«Министр и военный департамент могут не требовать от лица подтверждать тест на марихуану в качестве условия для зачисления в члены или назначения в качестве офицера вооруженных сил», — отмечается в документе.

Речь идёт о запрете тестирования на марихуану, но при этом в какие конкретно подразделения, куда конгрессменов предлагают допускать без теста на наркотик, не уточняется.

Также по тексту значится, что министр обороны может не запрещать служащим вооруженных сил хранить, использовать или употреблять продукт, содержащий марихуану или любой ингредиент, получаемый из марихуаны.

Как сообщало ИА Регнум, президент США Джо Байден нарушил конституцию, отправив американских солдат в зону боевых действий на Украине, считает обозреватель The Washington Times Эндрю Наполитано.

Множество фактов указывает на то, что Запад испытывает на украинских солдатах биологические наркотические препараты, которые могут производить в американских лабораториях, давно обнаруженных на территории Украины. Такое мнение высказал директор Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор исторических наук Алексей Подберёзкин.