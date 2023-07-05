Киев, 6 июля, 2023, 02:00 — ИА Регнум. На Украине в ночь на 6 июля сирены воздушной тревоги взвыли в Киеве и областях в центральной и восточной частях.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

По информации официального ресурса для оповещения населения Украины, воздушную тревогу, помимо столицы, объявили в Винницкой, Житомирской, Киевской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях.

Ещё раньше сирены оповестили население об опасности с воздуха в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Одесской областях. Также тревога сработала в подконтрольных Украине территориях Запорожской и Херсонской областей.

Как сообщало ИА Регнум, после очередной атаки киевских боевиков вечером 5 июля на Красногвардейской нефтебазе в донецкой Макеевке загорелись пять емкостей с топливом.

ВСУ нанесли удар по администрации города Волновахи в ДНР, разбито левое крыло здания, сообщил мэр города Константин Зинченко.

ВСУ обстреляли Петровский район Донецка. В результате на улице Карамзина, 29 был ранен мужчина 1980 года рождения.