Москва, 6 июля, 2023, 02:04 — ИА Регнум. В Москве на 83-м году жизни скончался известный актёр и режиссёр Театра имени Вахтангова, заслуженный артист Алексей Глебович Кузнецов. О безвременной утрате сообщили 5 июля в театре.

Театр имени Вахтангова Алексей Кузнецов

Алексей Кузнецов родился в Москве в актёрской семье. Более 50 лет служил в Вахтанговском театре, снимался в кино — сыграл полсотни ролей. Преподавал в Щукинском училище на кафедре сценической речи. Передавал студентам умение владеть словом, прививал понимание красоты поэтического слога. Его известные ученики: Олешко, Бурунов, Пискунов.

Также занимался дубляжом, в том числе и компьютерных игр, записывал аудиокниги.

В его фильмографии наиболее известная роль — герцог Бэкингем в трёхсерийной картине «Д`Артаньян и три мушкетера». Многим зрителям Кузнецов запомнился как Кирсанов-отец из фильма «Отцы и дети». Последние киноработы: «Брак по завещанию» и «Обрыв».

В качестве сорежиссера в Вахтанговском театре Кузнецов работал над спектаклями «Артем», «Выбор», «Старые стены», «Господа Глембаи», «Великая магия», «Последние луны», «Пристань», «Фальшивая нота». Самостоятельно поставил водевиль «Два часа в Париже с одним антрактом». В театральной среде его называли мастером вахтанговской сцены.

Причину смерти Алексея Кузнецова в театре не назвали.