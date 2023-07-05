Бухарест, 6 июля, 2023, 01:54 — ИА Регнум. Футболисты сборной Испании не пустили украинских спортсменов в финал молодёжного чемпионата Европы по футболу. Матч закончился со счётом 5:1.

Иван Шилов ИА REGNUM Футбол

Команды встретились в Бухаресте на стадионе «Генча — Стяуа». Среди испанцев на 17-й минуте гол забил Абель Руис, на 24-й минуте матча отметился Ойан Сансет, Антонио Бланко (54-я), Аймар Орос (68-я) и Серхио Гомес (78-я).

Автором единственного гола в составе украинской команды стал Артём Бондаренко (13-я).

В финальной игре чемпионата Европы Испания встретится со сборной Англии, обыгравшей в полуфинале Израиль со счётом 3:0. Матч состоится в Батуми 8 июля.

Как сообщало ИА Регнум, в Союзе европейских футбольных ассоциаций 28 июня отреагировали на требование Украинской ассоциации футбола исключить из организации Российский футбольный союз. Причиной обращения украинской стороны стало внесение крымских футбольных клубов в число участников Второй лиги.

Российский футбольный союз утвердил регламент проведения Кубка России в сезоне 2023/24. Турнир начнётся 25–27 июля и пройдёт по схеме с двойным выбыванием. Теперь команда, проигравшая в финале Пути РПЛ, покинет турнир, а не сыграет с победителем финала Пути регионов, как это было в предыдущем сезоне.