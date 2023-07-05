Москва, 6 июля, 2023, 01:37 — ИА Регнум. По результатам проверки о нападении на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

Sledcom.ru Уголовное дело

Уточняется, что уголовное производство начато по статьям об умышленном причинении лёгкой и средней тяжести вреда здоровью.

Следствие устанавливает причастных к преступлению и все обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА Регнум передавало, что председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил руководству СУ СКР по Чеченской Республике провести проверку по факту нападения на Милашину и Немова в городе Грозном.

Неизвестные 4 июля избили вблизи аэропорта Грозного журналистку «Новой газеты» Елену Милашину и адвоката Александра Немова, которые прилетели в Чечню на оглашение приговора Зареме Мусаевой. В связи с инцидентом правоохранительные органы начали проверки.

Глава Чечни Рамзан Кадыров заверил, что на установление личностей нападавших брошены все усилия.

5 июля Милашину и Немова доставили специальным рейсом из Беслана в Москву. Вместе с ними в салоне санитарного борта находились главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов и Алексей Венедиктов (физическое лицо, признанное в России иностранным агентом).

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заверил, что все необходимые действия предпринимаются в связи с нападением на журналистку и адвоката в Чечне.