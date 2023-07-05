Дональд Трамп предположил, чей кокаин нашли в Белом доме
Трамп считает, что найденный в Белом доме кокаин принадлежал Байдену или его сыну
Вашингтон, 6 июля, 2023, 01:24 — ИА Регнум. Экс-президент США Дональд Трамп предположил, что найденный в Белом доме кокаин мог принадлежать нынешнему американскому лидеру Джо Байдену или его сыну Хантеру.
«Неужели кто-то и правда верит, что обнаруженный кокаин, очень близко к Овальному кабинету, предназначается для использования кем-либо кроме Хантера и Джо Байдена?» — написал Трамп на своей странице в соцсети.
Бывший глава Америки считает, что местные СМИ поменяют позицию и будут писать, что найденный порошок был не кокаином, а аспирином, и его было очень мало.
«Так что вся история вскоре сведётся к нулю», — уверен Трамп.
Он обратил внимание, что не озвучивается информация о записях с камер наблюдения службы безопасности Белого дома, по которым можно быстро установить владельца кокаина.
Как сообщало ИА Регнум, Хантер Байден, на которого заведено несколько уголовных дел, находился в Белом доме до того, как был обнаружен белый наркотический порошок.
Джо Байден знает о расследовании про найденный 2 июля кокаин, сообщила СМИ пресс-секретарь администрации Карин Жан-Пьер, добавив, что во всём секретная служба разберётся.
Экспертиза подтвердила, что белый порошок оказался кокаином. Его обнаружили в общем помещении западного крыла, через которое проходят посетители и сотрудники, оставляя личные вещи перед проходом в офисные помещения. Ранее западные СМИ сообщали о том, что порошок был найден в библиотеке.