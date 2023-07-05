Вашингтон, 6 июля, 2023, 01:24 — ИА Регнум. Экс-президент США Дональд Трамп предположил, что найденный в Белом доме кокаин мог принадлежать нынешнему американскому лидеру Джо Байдену или его сыну Хантеру.

Андрей Черкасский ИА REGNUM Дональд Трамп и Джо Байден

«Неужели кто-то и правда верит, что обнаруженный кокаин, очень близко к Овальному кабинету, предназначается для использования кем-либо кроме Хантера и Джо Байдена?» — написал Трамп на своей странице в соцсети.

Бывший глава Америки считает, что местные СМИ поменяют позицию и будут писать, что найденный порошок был не кокаином, а аспирином, и его было очень мало.

«Так что вся история вскоре сведётся к нулю», — уверен Трамп.

Он обратил внимание, что не озвучивается информация о записях с камер наблюдения службы безопасности Белого дома, по которым можно быстро установить владельца кокаина.

Как сообщало ИА Регнум, Хантер Байден, на которого заведено несколько уголовных дел, находился в Белом доме до того, как был обнаружен белый наркотический порошок.

Джо Байден знает о расследовании про найденный 2 июля кокаин, сообщила СМИ пресс-секретарь администрации Карин Жан-Пьер, добавив, что во всём секретная служба разберётся.

Экспертиза подтвердила, что белый порошок оказался кокаином. Его обнаружили в общем помещении западного крыла, через которое проходят посетители и сотрудники, оставляя личные вещи перед проходом в офисные помещения. Ранее западные СМИ сообщали о том, что порошок был найден в библиотеке.