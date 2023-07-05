Донецк, 6 июля, 2023, 01:14 — ИА Регнум. При обстреле украинскими войсками города Донецка был ранен мирный житель, сообщило 5 июля представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM Последствия обстрела Донецка

ВСУ обстреляли Петровский район Донецка. В результате на улице Карамзина, 29 был ранен мужчина 1980 года рождения, уточнили в СЦКК.

В этот же день при обстреле Кировского района Донецка пострадал мужчина 1962 года рождения. В Петровском районе города ранения различной степени тяжести получили ещё пять мирных граждан.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 5 июля ВСУ продолжали налёты на Макеевку — город-спутник Донецка. После удара киевских боевиков произошло возгорание нефтебазы и частного дома в районе посёлка Крупский. По предварительным данным, ВСУ нанесли удар двумя снарядами из РСЗО. В посёлке частично пропало электричество, загорелся частный дом.