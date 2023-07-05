Белгород, 6 июля, 2023, 01:05 — ИА Регнум. Второй полк территориальной самообороны с численностью около 3 тыс. человек формируется в Белгородской области. Об этом 5 июля в ходе прямого эфира, трансляция которого велась в соцсети «ВКонтакте» заявил глава региона Вячеслав Гладков.

Иван Шилов ИА REGNUM Вячеслав Гладков

По словам губернатора, большое количество тренировок было проведено в течение более шести месяцев, закуплено обмундирование и снаряжение. Вопрос о вооружении членов территориальной самообороны частично решён, сказал Гладков. Через неделю появится возможность вооружить некоторые батальоны, расположенные вдоль границы, добавил глава Белгородской области.

Гладков отметил, что вопрос вооружения теробороны прорабатывался с президентом России Владимиром Путиным и силовыми ведомствами. Глава государства поддержал инициативу, но для этого необходимо сформировать правовую основу, заключил губернатор.

Ранее ИА Регнум передавало, что в мае губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о создании на границе с Украиной семи батальонов территориальной обороны. Он уточнил, что отряды территориальной обороны тренируются в регионе с ноября 2022 года и уже являются боеспособными единицами.

22 мая после атаки диверсантов ВСУ Грайворонского района в Белгородской области ввели режим контртеррористической операции. Позже диверсанты были заблокированы и разгромлены, а остатки ДРГ отброшены на территорию Украины, где по ним продолжалось нанесение огневого поражения «до полной ликвидации». Всего было уничтожено более 70 террористов.