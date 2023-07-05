Ульяновск, 6 июля, 2023, 00:14 — ИА Регнум. Иностранец в Ульяновске совершил кощунственные действия в отношении священного для мусульман Корана. Об этом сообщил губернатор области Алексей Русских.

(сс) Afshad Коран

«Вопиющим случаем занимаются наши правоохранители. Преступника задержали. Я уверен, что действиям негодяя дадут самую жесткую правовую оценку», — написал глава Ульяновской области в своём Telegram-канале, отметив, что у терроризма и экстремизма нет национальности и нет религии.

Гендиректор общероссийской общественно-государственной организации «Ассамблея народов России» Александр Даркович в Telegram-канале написал, что провокатором предположительно является египтянин, проживающий в Ульяновске.

«Провокатором является некий Сайд Абу Мустафа — египтянин. Призываю всех проявить выдержку, хладнокровие, мудрость и ответственность. Не поддаваться на провокации», — обратился Даркович.

Как сообщало ИА Регнум, в России неуважение к Корану является преступлением, заявил президент Владимир Путин во время посещения мечети Джума в Дербенте 28 июня. Глава государства подчеркнул, что в России глубоко уважают Коран и религиозные чувства мусульман. Виновный в сжигании Корана в Волгограде отправится отбывать наказание в колонию в одном из мусульманских регионов России, заявил Путин.

Полиция Стокгольма разрешила проведение демонстрации с сожжением Корана. Сначала организаторам отказали из-за возможных угроз в адрес страны и риска терактов, но те обжаловали решение в суде, который встал на их сторону. После этого полиция одобрила демонстрацию, мотивируя это формулировкой суда о том, что для отказа необходимы чёткие опасения в нарушении порядка и безопасности.

Акцию осудил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. Он назвал подобные антиисламские действия, подающиеся под видом свободы слова, недопустимыми и подчеркнул, что закрывать глаза на такое значит становиться соучастником преступления.